Trabzonspor’un yeni transferi, dev golcü Paul Onuachu şehre geldi

Trabzonspor, İngiliz ekibi Southampton'dan dev golcü Paul Onuachu'yu transfer etti. Şehre adım atan Nijeryalı yıldız futbolcu, Trabzonspor taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Trabzonspor, santrfor pozisyonunu güçlendirmek için önemli bir hamle gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, dev golcü Paul Onuachu’yu renklerine bağladı. 2.01 metre boyundaki bu etkileyici santrfor, İngiliz ekibi Southampton’dan kiralandı ve Trabzon’a gelerek yeni takımına katıldı.

Trabzonspor taraftarları, Onuachu’nun gelişini büyük bir heyecanla kutladı.

Karadeniz Fırtınası, daha önce Angers’ten Batista Mendy’yi kadrosuna kattı ve ardından transferlere devam ederek dikkatleri üzerine çekti. Bunun yanı sıra, Arsenal’den ayrılan Nicolas Pepe’yi transfer ederek iddialı bir kadro oluşturdu.

Paul Onuachu’nun Trabzonspor’un santrfor hattına büyük bir güç katması bekleniyor. Trabzonspor’un yeni golcüsü, özel bir uçakla Trabzon’a geldi ve taraftarların coşkulu karşılamasıyla karşılandı.

‘STRESLİ GÜNLER YAŞANDI VE BURADAYIM’

Oyuncu, havaalanında yaptığı açıklamada, “Bu saatte bu kadar insanı burada görmek inanılmaz bir duygu. Başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Biraz stresli günler yaşandı ama sonuç olarak buradayım. Bu arma için, hedeflere ulaşabilmek için buradayım. Maç maç bakacağım ve elimden geleni yapacağım. Hocamızla görüştüm ve Trabzonspor’un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bana anlattı” şeklinde konuştu.

29 yaşındaki Paul Onuachu’nun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yapma başarısını gösterdi. Nijeryalı yıldız, yılbaşında Genk’ten Southampton’a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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