Trabzonspor’un efsane başkanı Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un kurucu başkanı ve eski Asbaşkan Nizamettin Algan için anma töreni düzenlendi. Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, törene katılarak Nizamettin Algan'ın tabutuna omuz verdi.

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Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Trabzonspor Kulübü’nün Kurucu Başkanı, eski Asbaşkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticilerinden Nizamettin Algan dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor tarihinin mihenk taşı isimlerinden olan Nizamettin Algan için kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tören düzenlendi.

Törene; Nizamettin Algan’ın ailesi, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu ile dönemin eski Asbaşkanı Ömer Sağıroğlu ve eski yönetici Şemsettin Hancı, eski Başkan Ahmet Celal Ataman, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, futbolculardan Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sağlık sorunları gerekçesiyle Algan’ı anma merasimine katılmadı.

TABUTUNA TRABZONSPOR BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Tören öncesinde Nizamettin Algan’ın tabutu Trabzonspor bayrağı ve üzerinde isminin yazılı olduğu formayla örtüldü.

Saygı duruşuyla başlayan merasimde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, camia olarak üzgün olduklarını söyledi. Kafkas, “Trabzonspor’un bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Nizamettin Amcamızı, abimizi kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bize çok şey kattı. Derin bir üzüntü içindeyiz” dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, “Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen benim ondan aldığım büyük dersler oldu. Trabzonspor’a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki, ilerlemiş yaşına rağmen komisyonlara bu tüzüğü okur bilgi verir ve hatalarımızı düzeltirdi” diye konuştu.

AĞAOĞLU, KURUCU BAŞKANIN TABUTUNU TAŞIDI

Konuşmaların ardından Nizamettin Algan için dualar okunduktan sonra tabutu, cenaze aracıyla İskenderpaşa Camii’ne götürüldü. Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Algan’ın tabutuna omuz verdi. (DHA)