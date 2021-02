Trabzonspor’un genç yeteneği Faruk Can’ın duygusal anları

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’i 1-0 yenerek ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı. Maça 11 eksikle çıkan Trabzonspor’da sol bekte genç futbolcu Faruk Can Genç ilk 11’de maça başladı. 90 dakika boyunca sahada kalan ve sergilediği performans ile tam not alan Faruk Can, maç sonrası duygusal bir konuşma yaptı.

Kocaelispor ile Trabzonspor arasında 17 Nisan 1997 yılında oynanan Türkiye Kupası finali dönüşünde taraftar minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden beş kişiden biri olan amcası Faruk Genç’in adını taşıyan 21 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı ilk maçın ardından amcasını unutmadı. beIN Sports’a konuşan Faruk Can, duygusal anlar yaşadığını söyledi.

“YALNIZ DEĞİLDİM SANKİ”

Trabzonspor forması giymenin her gencin hayali olduğunun altını çizen Faruk Can “Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa, ben de aynı duyguyu yaşıyorum. İki yıl önce bu stadyuma seyirci olarak gelmiştim. Bugün oyuncu olarak sahaya çıktım. Pas hatası olabiliyor ama sonuçta biz de genciz olabiliyor. Elimden geleni yaptım” dedi.

Amcası ile ilgili soruya ise Faruk Can “Çok baskı oluşturuyor ben de bu durum… Yalnız değildim sanki… Amcam beni itekliyor gibiydi. Duygusal anlar yaşadım” yanıtını verirken gözlerinin dolduğu gözlendi.