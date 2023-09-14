Trabzonspor’un “İnadıyla Şampiyon” belgeseli dijital platformlarda seyirciyle buluşacak

Trabzonspor 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan 'İnadıyla Şampiyon' belgeselinin dijital platformlarda seyirci ile buluşacağını duyurdu.

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Trabzonspor’un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan “İnadıyla Şampiyon” belgeselinin gösterimi, taraftarlardan gelen yoğun talep sonucunda dijital platformlarda yayınlanmak üzere yeniden düzenleniyor.

Yapımcı Serdar Şen, yazılı bir açıklama yaparak, taraftarların büyük ilgisi ve kulüple yapılan istişare sonucunda, yarın sinemalarda gösterime girmesi planlanan belgeselin, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması için bölümler halinde dijital platformlarda sunulacağını belirtti.

‘BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ’

Trabzonspor’un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Şen, “Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımıza kucak açmak ve onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak amacıyla, belgeselin sinema salonları yerine dijital bir platformda izleyiciyle buluşmasına karar verdik. En kısa sürede yayınlanması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu belgesel, şampiyonluk sezonuyla birlikte Trabzonspor’un tarihini anlatıyor. On yıl sonra bile aynı heyecanı yaşayabileceğimiz, şampiyonluklarımızı en derin duygularımızla hissedeceğimiz bir yapım” şeklinde konuştu.

Belgeselde, Trabzonspor’un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor. Belgeselin yapımcılığını Serdar Şen üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor.