Trabzonspor’un istikrarlı golcüsü Anastasios Bakasetas

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da mevcut kadroda en fazla gol katkısı veren oyuncu konumunda bulunuyor.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş’ı 3-0 yenerek büyük moral buldu. Bu galibiyette önemli bir rol oynayan isimlerden biri de Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas oldu. Bakasetas, maçta kaydettiği golle takımına önemli bir avantaj sağladı.

Bakasetas, Trabzonspor’un mevcut kadrosunda en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor. Bardhi ve Enis Destan ile birlikte ligde ikişer golle takımına en büyük katkıyı sağlayan isimler arasında bulunuyor.

Trabzonspor’a 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor’dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, bordo-mavili formayı giydiği süre boyunca 108 resmi maçta forma şansı bulurken rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Karadeniz ekibinde Bakasetas’ı takip eden isim ise 25 golle Abdülkadir Ömür oldu.

Sezondaki gol katkıları

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 gol ile tamamlamayı başardı. İkinci sezonunda 34 lig maçında 8 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 maçta 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 4 maçta forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bakasetas, 2022-2023 sezonunda ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, lige 27 maçta 8 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta 3 gol, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta 1 gol, Süper Kupa maçında 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3, Konferans Ligi’nde 2 maç oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi maçta 13 gol kaydetti. Bakasetas, bu sezon ise 5 lig maçında rakip filelere 2 gol gönderdi. Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.