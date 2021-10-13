Trabzonspor’un kadro değeri düştü

Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde, oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası düşüş yaşandığı gözlendi. Bordo-mavililerde 16 oyuncu değer kaybedip, 8 isim değerini korurken, sadece 5 ismin değerinde artış oldu.

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Dünyaca ünlü futbol veri sitesi ‘Transfermarkt’ta 12 Ekim 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor’da, 16 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşanırken 8 isim değerini korudu. Bordo-mavililerde, sadece 5 oyuncunun değerinde artış oldu.

Karadeniz ekibinin ve Süper Ligin en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır’ın değerinde yaşadığı 2 milyon Euro’luk kayıp sonrası Miralem Pjanic’in ardında ligin en değerli ikinci oyuncusu konumuna gerilerken, bordo-mavililerde değeri en çok artan isim ise ligde gol krallığı yarışı veren orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından ligin en değerli kadrosuna sahip olan 4’üncü takım konumunda yer aldı.

16 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonspor’da 16 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 9 milyon 725 bin Euro’luk düşüş yaşandı.

Bordo-mavililerde piyasa değeri düşen futbolcular:

Uğurcan Çakır: 19 milyon Euro’dan 17 milyon Euro’ya

Abdülkadir Ömür: 8.5 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya

Djaniny: 5 milyon Euro’dan 4.6 milyon Euro’ya

Dorukhan Toköz: 4.7 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya

Denswil: 3.5 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya

Hamsik: 3 milyon Euro’dan 2.9 milyon Euro’ya

Siopis: 2.7 milyon Euro’dan 2.6 milyon Euro’ya

Serkan Asan: 3 milyon Euro’dan 2.2 milyon Euro’ya

Abdulkadir Parmak: 3 milyon Euro’dan 2.1 milyon Euro’ya

Yunus Mallı: 1.9 milyon Euro’dan 1.3 milyon Euro’ya

Hüseyin Türkmen: 1.4 milyon Euro’dan 1 milyon Euro’ya

Koita: 600 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya

Erce Kardeşler: 400 bin Euro’dan 350 bin Euro’ya

Arda Akbulut: 250 bin Euro’dan 200 bin Euro’ya

Murat Cem Akpınar: 250 bin Euro’dan 175 bin Euro’ya

Muhammet Taha Tepe: 150 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya

8 İSİM DEĞERİNİ KORUDU

Bordo-mavili takımda 8 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Değeri 6 milyon Euro olan Cornelius, 5.5 milyon Euro olan Hugo, 5 milyon Euro olan Nwakaeme, 2.5 milyon Euro olan Peres, 1.8 milyon Euro olan Yusuf Sarı, 1.5 milyon Euro olan Gervinho, 700 bin Euro olan Trondsen ve 100 bin Euro olan Salih Kavrazlı değerlerini korudu.

SADECE 5 OYUNCU DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Trabzonsporda 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu ise Anastasios Bakasetas oldu. Bakasetas, değerini 7 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya, Edgar Ie 4.8 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya, Berat Özdemir 3.5 milyon Euro’dan 5.5 milyon Euro’ya, İsmail Köybaşı 450 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Ahmetcan Kaplan 100 bin Euro’dan 250 bin Euro’ya yükseltti.

Bordo-mavililerde 5 oyuncunun değerinde toplamda 5 milyon 900 bin Euro’luk artış yaşandı.