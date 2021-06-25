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Trabzonspor’un ‘Kemençe’nin rüyası’ videosu yayımlandı

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine yayımladı.

Güncellenme: 10:21, 25/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’un ‘Kemençe’nin rüyası’ videosu yayımlandı

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz” ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı.

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