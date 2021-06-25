Trabzonspor’un ‘Kemençe’nin rüyası’ videosu yayımlandı

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz” ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı.

Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz. #KemençeninRüyası #YeniForma #YanYana #Trabzonspor pic.twitter.com/epxZvutcRi — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 24, 2021