Trabzonspor’un Konyaspor maçındaki kozu Abdullah Avcı!

Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozu, Teknik Direktör Abdullah Avcı olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde rakibine karşı çıktığı 20 maçta sadece birini kaybetti. Trabzonspor kazanması halinde 2010-11 sezonundaki performansını geçecek.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ile İH Konyaspor pazar günü saat 19.00’da Trabzon’da karşı karşıya gelecek.

Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordo-mavililer 57 puanla lider konumda yer alırken, büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktör tercihleri de ön plana çıkacak. Trabzonspor’un en büyük kozlarından biri takımın teknik patronu Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor’a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.

TEK YENİLGİSİNİ 2007’DE ALDI

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor’a 7 Ekim 2007’de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında Konyaspor ile oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2010-11 SEZONUNU GEÇECEK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında konuk edeceği Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde ise puanını 60’a çıkartacak ve söz konusu haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanına ulaşmış olacak. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunda 25 maçta 61 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise 57 puan elde eden Karadeniz ekibi pazar günü oynanacak olan maçta 3 puanla ayrılması halinde 60 puana ulaşacak ve rakipleri ise 50 puanın altında kalmış olacak.