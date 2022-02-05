Trabzonspor’un rakibi formda Kasımpaşa

Lider Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahaya Kasımpaşa karşısında geri dönüyor. Bordo-mavililer, Konyaspor'un da kazandığı haftada 5 maçlık galibiyet serisine sahip Kasımpaşa'yı yenip farkı korumak!

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Süper Lig’de lider Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Fırtına 17 maçtır yenilmiyor. Taraftarı önünde en son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu maçın ardından evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

5 MAÇLIK SERİ 3. KEZ YAŞANDI

Türkiye liglerinin en üst seviyesinde 18 sezon mücadele eden ve son 10 sezondur Süper Lig'de yer alan Kasımpaşa, bu başarıyı 3 kez tekrarladı. 2013-2014 sezonunun 7-11. haftalarında 5 maç üst üste kazanan mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunun 25-29. haftalarında galibiyet serisi yakalamıştı.

GEÇEN SEZON TRABZON’DA KAZANDI

Bu sezonun 24. haftasında lider Trabzonspor'a konuk olacak Kasımpaşa, sahadan 3 puanla ayrılması halinde tarihinde ilk kez 6 maç üst üste galibiyet sevinci yaşama başarısı yakalayacak. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı İstanbul ekibi 4-3 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Ben Ounaes, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Umut Bozok

Saat: 16.00

Stat: Medical Park

Hakem: Zorbay Küçük