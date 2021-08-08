Trabzonspor’un rakibi Molde’den nefes kesen maç! Tam dokuz gol

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Molde, Norveç Eliteserien'in 14'üncü haftasında Haugesund'u nefes kesen maç sonrası mağlup etti.

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Norveç Eliteserien’in 14’üncü haftasında Trabzonspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Molde, Haugesund’u konuk etti.

İlk yarısı 3-3 biten mücadeleyi 5-4 kazanmayı başaran Molde, puanını 33’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 11, 15 ve 48’inci dakikalarda Ohi Omoijuanfo, 29’uncu dakikada Eirik Hestad ve 59’uncu dakikada Magnus Eikrem kaydetti. Haugesund’un golleri ise 13’üncü dakikada Sandberg, 18’inci dakikada Wadji, 28’inci dakikada Stolas ve 82’nci dakikada Ndour’dan geldi.