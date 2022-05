Trabzonspor’un şampiyonluk etkinliğine 100 binin üzerinde kişi katıldı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftarın yanı sıra maçı tribünden izleyemeyen binlerce taraftarın doldurduğu Atatürk Alanı'nda tribün ortamı yaşandı. Kutlama yapan bordo-mavili taraftarların görüntüsü milyonlarca kişiye erişirken, o anlar sosyal medyada 15 milyon takipçiye sahip FIFA'nın resmi hesabından paylaşıldı. “38 yıl sonra şampiyonluğunuzu kazandığınızda” ifadeleri ile paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

When you win your first title in 38 years…

@Trabzonspor | @TrabzonBelTr #MondayMotivation pic.twitter.com/JnbbvSzTmO

— FIFA.com (@FIFAcom) May 2, 2022