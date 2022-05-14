Trabzonspor’un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadyumunda yapılacak kupa töreninde özel tasarlanan şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sunacak. Merakla beklenen formalar, internet üzerinden satışa sunulacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bugün şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, Medical Park Stadyumu’nda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.

ŞAMPİYONLUK FORMASI

Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.