Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması için biletler satışa çıkıyor!

38 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni etkinliği biletleri satışa çıkıyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, kendi stadında şampiyonluk kutlaması yapacak. Konserler ve şovların olacağı gecede bilet satışları ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacak sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacak.

Trabzonspor takımının tam kadro katılacağı gecede sanatçılar sahne alacak, DJ performansları, horon ve kolbastı gibi şovlar düzenlenecek.

Yarın (Cumartesi) saat 10:00’da satışa çıkacak biletlerin fiyatları ise 350 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor;

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 700 TL

Doğu: 600 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL