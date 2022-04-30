Trabzonspor’un tarihi yeniden yazması için 1 maç kaldı!

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, 32 sene önceki başarısını yakalayıp tarih yazması için önünde sadece Altay maçı kaldı.

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Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 lig maçında yenilmeyen Trabzonspor, Antalyaspor maçında aldığı 2-2’lik skorla seriyi 18 maça çıkardı. Kendi evinde namağlup tek kulüp olan Trabzonspor, 32 sene önceki tarihi başarısını tekrarlamak için 1 maçı daha yenilgisiz tamamlaması gerekiyor.

En son 1989-90 sezonunda evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen bordo mavili ekip, Abdullah Avcı önderliğinde bu mükemmel seriyi tekrarlamak istiyor.

1989-90 sezonunda iç sahada hiç yenilmemesine rağmen ligi 3. sırada bitiren ve şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptıran Trabzonspor, bu kez aynı rekoru şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

GEÇEN SEZONDAN BERİ…

Trabzonspor’un iç sahadaki yenilmezliği aslında geçen sezondan bu yana devam ediyor. Medical Park Stadı’nda son olarak 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a yenilen Trabzonspor’un, sonrasında oynadığı 23 maçta bileği bükülmedi.