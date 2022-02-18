Trabzonspor’un yeni hedefi Fenerbahçe’nin rekoru

25 haftada 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 1988-89’daki 93 puanını geride bırakmak istiyor.

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Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, gözünü yeni bir rekora dikti. Bordo-mavililer, 25 haftada 60 puanla lider olduğu ligde en çok puana ulaşan takım da olmak istiyor. Fırtına, 1988-89 sezonunda topladığı 93 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakmayı hedefliyor. Trabzonspor şu ana kadar yakaladığı 2.4 ortalamasını sürdürmesi durumunda sezonu 91 puanla tamamlayacak.

Lider, sezonun kalan maçlarını galibiyetle tamamlaması durumunda 99 puana ulaşacak. Bordo-mavililer, 38 yıl aradan sonra kazanılması beklenen şampiyonluğu bu rekorla taçlandırmanın peşinde. Teknik Direktör Abdullah Avcı, konuyla ilgili oyuncularını sık sık motive ediyor.

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