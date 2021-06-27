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Trabzonspor’un yeni transferi Fode Koita şehre geldi

Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Fode Koita, Trabzon'a geldi.

Güncellenme: 22:59, 27/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzonspor’un yeni transferi Fode Koita şehre geldi

Trabzonspor’un 3 yıllık anlaşma sağladığı Gineli forvet oyuncusu Fode Koita Trabzon’a geldi. İstanbul’dan tarifeli uçakla 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki forveti bir grup bordo-mavili taraftar karşıladı.

Sloganlar eşliğinde havalimanında karşılanan Koita’ya Trabzonspor atkısı ve çiçek verilirken, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Koita kendisini bekleyen araçla havalimanında ayrıldı.

Öte yandan, Karadeniz ekibinin yeni transferi Koita için yarın imza töreni düzenlenecek.

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