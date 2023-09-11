Trabzonspor’un yeni transferi Nicolas Pepe: Ritim yakalamam gerekiyor

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, ''Oynamam gerekip gerekmediğine karar vermek benim değil, sağlık ekibinin işi. Ancak ben oynamaya hazırım'' dedi.

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Trabzonspor’un yeni transferi Nicolas Pepe, kulübün beklentilerinin farkında olduğunu ve bu beklentilere sahada karşılık vereceğine inandığını dile getirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Pepe, Trabzonspor’a transferi ve taraftarların karşılamasına dair düşüncelerini paylaştı.

Pepe, “Trabzonspor’a transferim için bana duyulan güven için teşekkür ederim. Ayrıca dün taraftarlar tarafından gösterilen sıcak karşılamadan dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Farkındayım ki benden yüksek beklentiler var. Bu beklentilere en iyi yanıtı, sahada takım arkadaşlarımla birlikte oynadığımız oyunda vereceğimize inanıyorum” dedi.

‘TERCİH ETTİĞİM POZİSYON SAĞ AÇIK’

Hangi pozisyonda oynadığına ilişkin bir soru üzerine Pepe, “Hocamızla bir plan yaptık. Ben hücum bölgesinde farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Geçen sezon farklı pozisyonlarda görev yaptım. 10 numara pozisyonunda bile oynadım. Ancak tercih ettiğim pozisyon sağ açık. Şu anda antrenörümüzün beklentilerini biliyorum. Şu an pozitif olmamız ve takıma katkı sağlamam için çalışmamız gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

‘BEN OYNAMAYA HAZIRIM’



Sakatlık nedeniyle 4 aydır maç oynamadığını belirten Pepe, “Ancak iyi bir hazırlık süreci geçirdim. Son 10 gündür bireysel çalışmalar yapıyorum. Ritmi yakalamam gerekiyor. Beşiktaş ile oynayacağımız maçta ritim yakalamam önemli. Oynamam gerekip gerekmediğine karar vermek benim değil, sağlık ekibinin işi. Ancak ben oynamaya hazırım” şeklinde konuştu.

‘KULÜBÜN PROJESİ ETKİLEDİ’

Pepe, Trabzonspor’un kendisi için tercih edilmesine dair, “Başka Türk takımları da ilgilendi ama Trabzonspor’u seçmemin nedeni başkan, asbaşkan ve antrenör ile olan ilişkimdi. Asbaşkan, kulübün projesini bana anlatmak için seyahat etti. Bu beni etkiledi ve teklifi kabul ettim. İlerisi için her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

‘KOUASSI’DEN BİLGİ ALDIM’

Fildişi Sahilli oyuncu, Kouassi’nin Trabzonspor deneyimi hakkında olumlu şeyler söylediğini ve bu da onu kulübü tercih etmeye teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca, taraftarların karşılamasının kendisi üzerinde baskı yarattığını ancak bu baskının onu daha çok motive ettiğini söyledi. Beşiktaş maçında taraftarlara güzel bir teşekkür etmek istediğini vurguladı.

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