Trabzonspor’un yeni transferi Nicolas Pepe şehre geldi

Trabzonspor'un Arsenal'den transfer ettiği 28 yaşındaki yıldız oyuncu Nicolas Pepe gece yarısı Trabzon'a geldi.

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Trabzonspor, Nicolas Pepe transferini resmen duyurdu. Bordo mavililerin Arsenal’dan transfer ettiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız oyuncu gece yarısı Trabzon Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzon’a ulaştığında saat 00:30’u gösteriyordu ancak coşkulu kalabalık havalimanında Pepe’ye müthiş bir karşılama yaptı. Tezahüratlar arasında havalimanından çıkış yapan oyuncu taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi. Pepe yaptığı kısa açıklamada; “Türkiye'de başka teklifler de aldım ancak ben Trabzonspor'u tercih ettim.” ifadelerini kullandı.

YILLIK 1.7 MİLYON ALACAK

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Nicolas Pepe ile profesyonel futbolcu statüsünde 2023-2024 futbol sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, futbolcuya 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun menajerlik hizmet bedeli olarak alacağı miktar, brüt ücretin %5’i olacaktır.” denildi.

EN PAHALI AFRİKALI OYUNCU

Futbola 2012 yılında Fransa’nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, Angers’e transfer olmadan önce gösterdiği üstün performans ile dikkat çekti. 2017 yılında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille’e transfer oldu ve iki yıl sonra 80 milyon Euro’ya Arsenal’e transfer olarak uluslararası arenada büyük bir çıkış yaptı. Pepe bonservisine en fazla para ödenen Afrikalı futbolcu oldu. Ancak Arsenal’deki performansı beklentilerin altında kaldı ve geçen sezon Nice’e kiralık olarak transfer oldu. Nice formasıyla 28 maça çıkarak 8 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Arsenal 80 milyon Euro ödediği oyuncu ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshederek yollarını ayırdı.

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