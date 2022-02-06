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Trabzonspor’un yeni transferi şehre geldi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Emrehan Gedikli’yi Trabzon’a getirdi.

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Trabzonspor’un yeni transferi şehre geldi

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, ara transfer döneminde gelecek vadeden genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Bayer Leverkusen’in genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi saat 22.00 sıralarında Trabzon’a getirdi.

Oyuncu yarın sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.

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