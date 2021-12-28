Transfer sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig ara transfer dönemi için geri sayım…

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından taraftarlar transfer döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları kulüplerinde gelecek transfer haberleri için sabırsızlanıyor. "Ara transfer" olarak adlandırılan transfer sezonu 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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Trabzonspor’un lider tamamladığı ligin ilk yarısında takımlar ekiplerine takviye yaparak güçlendirecek. Takımlarına gelecek takviyeleri sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar, transfer dönemi ne zaman başlıyor, merak ediyor. İkinci yaraya daha güçlü başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer bombalarını patlatmaları beklenirken transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre transfer sezonu 12 Ocak 2022’de başlayıp 8 Şubat 2022’de sona erecek.