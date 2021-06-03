Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Transfer döneminin başlayacağı tarih…

Gelecek sezon için Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde yer almak isteyen takımlar hazırlıklarına başladı. Türk futbol severler özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları kulüplerinde gelecek transfer haberleri için sabırsızlanıyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başlayacak. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022’de sona erecek. Liglerin başlayacağı tarih ise şu şekilde olacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig’de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak..