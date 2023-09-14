Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Türkiye’de transfer dönemi sonuna gelindi…

Son yılların en çekişmeli ve flaş transferlerine sahne transfer sezonu sona eriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un son gün transfer yapıp yapmayacağı merak edilirken, bir diğer merak edilen konusu ise "transfer sezonu ne zaman bitiyor?" oldu. Süper Lig için 26 Haziran 2023 tarihinde başlayan yaz transfer sezonu 15 Eylül Cuma günü sona eriyor.

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Geçmiş sezonlara kıyasla daha hareketli geçen transfer sezonu son gününde takımlar, anlaştıkları futbolcularla sözleşme imzalayabilecek. Transfer sezonunun kapanmasına geri sayım başlamasıyla birlikte takımlara son takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF kararına göre, 2023-24 Futbol Sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

“Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

TRANSFER HARCAMALARINDA REKOR KIRILDI

Futbol dünyasında 2023 yazı, rekor transfer harcamalarıyla tarihe geçti. FIFA’nın Transfer Eşleştirme Sistemi (TMS) verilerine göre, 1 Haziran-1 Eylül 2023 arasında toplam transfer harcaması 7,36 milyar dolara ulaştı.

Bu miktardan 6,24 milyar doları net bonservis bedellerini, geriye kalan kısmı ise performansa bağlı ek ödemeler oluşturdu. Bu rakamlar, 2019 yazında 5,8 milyar dolarla önceki rekorun kırıldığı dönemi geride bırakarak, futbol tarihindeki en yüksek yaz transfer harcamalarını gösteriyor.

Avrupa kulüpleri toplam harcamaların 6,01 milyar dolarlık bölümünü yaparken, Asya kulüpleri 1,03 milyar dolar harcayarak ikinci sıradaydı.

2017 ve 2018 yazlarında sırasıyla 5 milyar ve 5,26 milyar dolar harcanırken, Covid-19 salgınının etkisiyle 2020 ve 2021’de bu rakamlar 4,02 milyar ve 3,85 milyar dolara düşmüştü. Ancak 2022’de harcamalar 5 milyar dolara tekrar ulaşmıştı.

Ayrıca, 2022 yazına göre %2,2 artışla toplam transfer sayısı 10.125’e çıktı ve bir başka rekor daha kırıldı.

MENAJER KOMİSYONLARINDA ARTIŞ

Menajerlere ödenen komisyonlar da 2023 yazında önemli bir artış gösterdi. 2022 yazında 494,5 milyon dolar olan menajerlik komisyonları, 2023 yazında 696,6 milyon dolara çıktı.

10 yıl önce, 2013 yazında, transfer harcamalarının sadece %5,8’i menajerlik komisyonlarına giderken, 2023 yazında bu oran %9,5’e yükseldi.

KADIN FUTBOLUNDA TRANSFER ARTIŞI

Kadın futbolunda da transfer sayısında artış yaşandı. 2019 yazında 386, 2020 yazında 529, 2021 yazında 598 ve 2022 yazında 696 olan kadın futbolcu transfer sayısı, 2023 yazında 829’a ulaştı.

Bu 829 transferin 66’ı bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Aynı dönemin bir önceki yılında sadece 36 kadın futbolcu için bonservis ödenmişti.

Kadın futbolundaki transfer harcamaları, 2022 yazına göre %140,8 artışla 3 milyon dolara yükseldi. (AA)