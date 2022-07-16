Transferde bir Fenerbahçe klasiği! Satış uzmanı…

3 milyon Euro’ya bonservisi alınan Min Jae Kim 19.5 milyon Euro’ya uğurlandı. Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç başkanlığında oyuncu satışından yaklaşık 100 milyon Euro’yu kasaya koydu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Avrupa'nın oyuncu ihracı alışkanlığına sahip kulüpleri arasına adını yazdırmaya doğru ilerliyor. Başkan Ali Koç döneminde futbolda kupa kazanılamadı belki ama yetiştirici kulüp özelliği kazanılması yolunda önemli adımlar atıldı. Yatırım yapılan pek çok futbolcu iyi rakamlara elden çıkarıldı. Son beş sezonda sarı-lacivertliler, toplam 14 futbolcuyu bonservisiyle sattı. Şimdi listeye Min Jae Kim de eklendi. Güney Koreli stoper, alış fiyatının 6.5 katına yaklaşık 19.5 milyon Euro'ya Rennes'e uğurlandı.

4 MİLYON EURO KÂRDA

Transfer muhasebesine bakıldığında da Fenerbahçe son beş sezonda kârda… Sarı-lacivertli 2018'den bu yana satışı ya da kiralamadan yaklaşık 100 milyon Euro'luk gelir elde etti; transferlere ise 96 milyon Euro harcadı. Kulüp söz konusu dönemde yaklaşık 4 milyon Euro kârda. Ezeli rakiplerden Galatasaray eksi 24 milyon Euro'da, Beşiktaş eksi 29 milyon Euro'da…

FENERBAHÇE’YE YÜZDE 2 PAY

Sarı-lacivertliler, 19.5 milyon Euro'ya sattığı Kim'in sonraki satış kârından da yüzde 20 alacak. Bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro'su, oyuncunun menajerine ve eski kulübüne ödenecek. Güney Korelinin, Türkiye'ye yeniden transferi durumunda öncelik hakkı Fenerbahçe'de olacak. Kim, Rennes'e 4 yıllık imza atacak, 2.2 milyon Euro kazanacak.