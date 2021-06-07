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Transferin gözde ismi Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Salih Uçan "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" paylaşımıyla Akdeniz ekibine veda etti.

Güncellenme: 14:25, 07/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Transferin gözde ismi Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti

Süper Lig’de 2020-21 sezonunu Alanyaspor forması ile tamamlayan ve ortaya koyduğu performansla yeniden Milli Takım’a aday gösterilen ancak EURO 2020 kadrosuna alınmayan Salih Uçan takımına veda etti.

Sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür ederken kariyeri ile ilgili yeni bir sayfa açacağını ifade etti. Adı son dönemde transfer listelerinin ilk sırasında yer alan Salih Uçan’ın “Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor” sözleri heyecan yarattı. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a transferi konuşulan eski Fenerbahçeli Salih Uçan’ın siyah beyazlılar ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmanın sağlandığı belirtiliyor.

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27 yaşındaki orta saha geçen sezon Akdeniz ekibinde 40 maçta 3 gol attı ve 7 de asist kaydetti.

İŞTE SALİH UÇAN’IN PAYLAŞIMI VE VEDASI:

 

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Yayınlanma Tarihi:10:54,