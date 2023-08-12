Trendyol Süper Lig: Konyaspor-İstanbulspor maçı 1-1 berabere bitti
İstanbulspor'un erken golüne, Konyaspor son dakika golüyle yanıt verdi. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta İstanbulspor, son anlarda kaçırdığı penaltıyla galibiyeti tepti.
Trendyol Süper Lig 1. haftasında oynanan Konyaspor-İstanbulspor maçında nefes kesen sahneler yaşandı. Maçın başında öne geçen İstanbulspor, 3 kırmızı kartın çıktığı maçın son anlarında kalesini koruyamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Maçın henüz 6. dakikasında İbrahim Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçen İstanbulspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Konyaspor’un baskısına karşı direnen İstanbulspor, Ali Yaşar’ın 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
SAHA KARIŞTI 2 KIRMIZI KART DAHA
İki takım oyuncuları arasında gerilimli anların yaşandığı maçın 80. dakikasında saha bir anda karıştı. Yaşanan tartışmaların sonucunda Konyaspor’dan Adil Demirbağ ve İstanbulspor’dan Okan Erdoğan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kahraman Demirtaş ve Florian Loshaj ise sarı kartla cezalandırıldı.
Son dakikalara girilirken tüm hatlarıyla yüklenen Konyaspor, 86. dakikada Sokol Cikalleshi’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi.
90+3’TE KAÇAN PENALTI
Maçın sonun 9 dakika uzatma eklenirken 9 kişi kalan İstanbulspor uzatma anlarında penaltı kazandı. Ahmet Oğuz’un eline çarpan top sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
Oyuna 90+1’de giren ve 2 dakika sonra penaltı vuruşu için topun başına geçen Emir Kaan Gültekin, vuruşunda kaleci Paul Bernardoni’yi geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve heyecan dolu mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.