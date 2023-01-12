Trezeguet: Bir cevap olarak yapıyorum bunu

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, yaptığı gol sevinci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor’un kanat oyuncusu Trezeguet, Trabzonspor Dergisi’ne röportaj verdi. Trezeguet ismini 9 yaşında aldığını belirten Mısırlı futbolcu, “Mısır’da El-Ehli takımında oynuyordum. Akademide üç, dört sezon boyunca en çok gol atan oyuncuydum. Akademideki hocamız da bana bu ismi verdi ve ben de saçımı kestim” şeklinde görüş belirtti.

Trezeguet, maçlarda yaşadığı gol sevincine ilişkin olarak, “Açıkçası bunu milli takımdayken de Başakşehir’deyken de yapıyordum. Bazı insanlar beni çok fazla desteklemiyor, bana çok güvenmiyor. Benim hakkımda olumsuz eleştiriler yapabilirler ben bunu onlara ithafen yapıyorum, ‘Konuşmayın, seyredin’ manasında. Futbolda çok fazla söz sahibi olmayıp da eleştiri yapan insanlara bir cevap olarak yapıyorum bunu” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOK UĞRAŞTIM”

Öncelikle hayalinin El-Ehli Kulübünün A takımında oynamak olduğunu dile getiren Trezeguet, “Oradan milli takıma gitmek ve birçok kupa kazanmaktı. Daha sonraki hayalim Premier Lig’de oynamaktı ve bu tahmin ettiğim kadar hızlı gelmedi. Bu süreçte çok fazla sakatlıklar ve mücadeleler verdim. Çok uğraştım. Sonunda Aston Villa’ya gittim. Aston Villa da harika ve büyük bir kulüp. Çok mutluydum ama şu an buradayım, orada olduğumdan daha fazla mutluyum” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR’A GELMEK BÜYÜK BİR ADIMDI”

Her gün yeni bir hayali ve yeni hedefleri olan bir kulübe geldiğini vurgulayan Trezeguet, şunları söyledi:

“Benim de keza aynı şekilde hedeflerim var, buna katkıda bulunmak ve başarılı olmak gibi. İlk teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. İnşallah kulübüme bu hayalleri gerçekleştirmek konusunda yardımcı olabilirim. Benim açımdan Trabzonspor’a gelmek büyük bir adımdı. Dünyadaki büyük kulüplerden bir tanesine geldim. Teklif bana geldiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Teknik ekip, takımdaki oyuncular ve kulüp çalışanları olsun hepsi beni çok iyi karşıladı. Daha iyi olması için herkes bana yardımcı oluyor, hepsine teşekkür ediyorum.”

Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkamamanın üzücü olduğuna işaret ederek, “Ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında. Şu an bunun için mücadele ediyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle beraber bunu başarırız” görüşlerine yer verdi. (AA)

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