SPOR
Abone Ol

Trezeguet’nin Trabzonspor’a maliyeti…

Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet transferinde geri sayıma geçti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trezeguet’nin Trabzonspor’a maliyeti…

Trabzonspor, Mısırlı kanat forvet Trezeguet transferini imza aşamasına getirdi.

27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 milyon euro garanti ücret ve 700 bin euro bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına varıldı. Başarılı futbolcu, üç yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililer, Aston Villa'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Trezeguet'nin kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi! Parolası... İlginizi Çekebilir Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi! Parolası... Sevilla, Francisco Montero için Beşiktaş'a transfer teklifi yaptı İlginizi Çekebilir Sevilla, Francisco Montero için Beşiktaş'a transfer teklifi yaptı