Trezeguet’nin Trabzonspor’a maliyeti…
Trabzonspor, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet transferinde geri sayıma geçti.
Trabzonspor, Mısırlı kanat forvet Trezeguet transferini imza aşamasına getirdi.
27 yaşındaki futbolcuyla 1.5 milyon euro garanti ücret ve 700 bin euro bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına varıldı. Başarılı futbolcu, üç yıllık sözleşme imzalayacak. Bordo-mavililer, Aston Villa'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Trezeguet'nin kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.