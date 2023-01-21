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Tribünde kalp krizi geçiren Bandırmaspor taraftarı hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor maçı öncesinde tribünde fenalaşan taraftar yaşamını yitirdi.

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Tribünde kalp krizi geçiren Bandırmaspor taraftarı hayatını kaybetti

Bordo beyazlı takımın taraftarı Adnan Tozluoğlu (60), Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasında oynanan müsabakayı izlemek için Bandırma 17 Eylül Stadı’na geldi.

Karşılaşma öncesi tribünde rahatsızlanan Tozluoğlu, stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Tozluoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Balıkesir Kalp krizi Sağlık TARAFTAR
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