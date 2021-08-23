Tribünlerden Samatta’ya tepki

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta’ya sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar Mbwana Samatta'ya tepki gösterdi.

Müsabakanın bir çok bölümünde elde ettiği pozisyonları değerlendiremeyen, top kaybı yapan Tanzanyalı futbolcu ıslıklanırken, Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncusuna destek verdi.

Goller son bölümde geldi

Fenerbahçe, oldukça zorlandığı Antalyaspor maçını son dakikalarda bulduğu gollerle kazanmayı bildi.

Müsabakanın 89. dakikasında 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'in pasını ceza sahası önünde alan Miha Zajc takımını 1-0 öne geçirirken, 90+2. dakikada ise savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut Özil, topu Valencia'ya aktarırken Ekvadorlu futbolcu topu boş kaleye göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

Müsabakanın sonunda sarı-lacivertli taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırdı.