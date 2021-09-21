TRT’dan astronomik maaş aldığı iddia edilen Rıdvan Dilmen, Halk TV’ye konuştu

TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, astronomik maaş aldığı iddialarına Halk TV ekranlarında yanıt verdi. Halkın Kurtuluş Partisi'nin TRT ve Rıdvan Dilmen hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulunmasının ardından yayına katılan Dilmen, "Böylesi bir itham karşısında utandım" ifadelerini kullandı.

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Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu “Şirin Payzın İle Sözüm Var” programına katılan yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT’den aylık 710 bin TL, yıllık 8,5 milyon TL maaş aldığı iddialarına yanıt verdi. Konuklar arasındaki Barış Terkoğlu ve Halkın Kurtuluş Partisi MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın sorularına yanıt veren Dilmen, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP’ye karşı dava açacağını söyledi.

TRT’den astronomik bir ücret aldığı iddiaları hakkında konuşan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Yayın başlamadan önce bu konunun işleneceğini söyleseydiniz mutlu olurdum. Bu konu 1,5, 2 aydır gündemdeydi. Özellikle HKP Genel Başkanı’nın açıklamasından sonra daha da alevlendi. Ben mecbur kaldım insanlar doğruyu birinci ağızdan duysun diye. Bu konuda bir kere konuştum ama madem bu kadar derinleşti bağlanmak istedim. Beni bu güne kadar bir tek Oda TV’den aradılar. Ben de onlara böyle bir şey söz konusu olmadığını söyledim.”

“ACUN ILICALI DA TEKLİF ETTİ”

“Ben açıkçası geçen yıl Mart ayında 16 yıllık serüvenimi noktalamıştım. Bıraktım dedim ve o gün açıkladığım gibi de profesyonel bir 16 yıl geçirdim. Sonra Bodrum’a gittim, sağlık konularım vardı toparladım. TRT Spor ailesi bu yıl bizimle yapar mısınız dediler. Düşünmediğimi söyledim kendilerine. Acun Ilıcalı da Exxen’de yapar mısın diye konuşurken belki gençlerle dijital ortamda bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Hatta birkaç Youtube kanalından da teklif geldi. İsmini de söyleyeyim Sports Digitale kanalının yarın sabah 11.00’de de sahibiyle buluşacağım. Böyle şeyler konuşurken bugünlere geldik.”

“SÖZLEŞMEM VARSA AÇIKLASINLAR”

“Zahid Bey’le (Sobacı) Ankara’da buluştuk. Yüzde 100’le aramızda olmanızı istiyoruz dedi. Ben de yaparım ama ücretsiz yaparım dedim. Çünkü iki kez daha TRT’de para kazandığım için haftada bir ‘Futbolun Zirvesi’ isimli program yapmıştım. O zaman da para almam dedim ve almadım. O gün de almadım, şu anda da almadım. Bir tek sözleşmem dahi yok. Doğan beyler mahkemeye vermişler TRT’yi ve beni. Ben de vereceğim kendilerini iftira atıyorlar çünkü. TRT’nin benimle yaptığım bir sözleşmem varsa kendileri de açıklasın.”

Rıdvan Dilmen: TRT'den aylık 60 bin TL teklif yaptılar… Bu para girmeden önce kesinlikle para istemediğimi söylemedim… Başka mecralardan kazanacağımı söyledim.. @baristerkoglu, Şirin Payzın (@siring) ile #SözümVar'da@RidvanDilmen8 pic.twitter.com/SY4MMCSDGo — Halk TV (@halktvcomtr) September 20, 2021

“700 BİN TL ALACAK BİR İNSAN OLMADIM”

“Profesyonel anlamda çalışmaya hakkım da var. Diyelim ki profesyonel çalıştım, ben zaten bu ülkede TRT gibi bir kurumdan 700 bin TL alacak bir insan hayatımda olmadım. İlk defa size söylemiş olayım, benim muvafakatnamem var. Ben yapacağım şu tarihler arasında hiçbir maddi, manevi ücret talep etmiyorum diye imzam var. Bende duruyor o, mahkemede kullanacağım. Bu arada TRT bana bir teklif yaptı. Hayır kesinlikle istemiyorum, devam edeceğim konuk olarak dedim. Hiç para konuşmadım ben. Daha teklif getirilmeden TRT Ankara’da ücret almam, ücret alabileceğim mecralarda çalışacağım dedim. Örneğin, yarın biraz önce söylediğim şirketle buluşacağım, geçimimi fazlasıyla sağlayacağım bir rakam alacağım zaten.”

“YAZILI BEYANIM DA VAR”

“TRT devlet kurumu sonuçta. Çıkan bellidir. Bu konularda son derece hassasımdır. Ben devletin kurumunun, TRT’nin yorumcu olarak hakkım vardır, ama ne yapım şirketi, ne bilmem neyle ilgili hiçbir şekilde TRT’yle iş yapmadım. Benim yapım şirketim falan da yok. Bana bu teklifin rakam konuşulmadan zaten düşüncemi söyledim. Zahid bey de olmaz dedi. Olur mu hocam o kadar emek sarf edeceksiniz dedi. Ben de paramın karşılığını alıyorum, çünkü yorumculuğu bırakmıştım bu sürpriz oldu benim için dedim. Reklam gelirleri, sponsorluklar falan olabilir dediler, istemiyorum dedim. Yazılı beyanım da var.”

“ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE…”

“TRT’nin yaptığı açıklama çok anlaşılır mı yorumu sizin. Ben kendimden sorumluyum. TRT Genel Müdürlüğünü’nün açıklamasından tatmin oldular mı bilmiyorum. Ama bunu TRT Genel Müdürü de, ben de biliyorum, vicdanım da rahat. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki, ne para aldım, ne alacağım. Allah ömür verirse yıl sonuna kadar çalışacağım.”

Rıdvan Dilmen: Vicdanan rahatım.. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki ne para aldım ne de alacağım… Yıl sonuna kadar çalışacağım.. Sözleşmem yok…@baristerkoglu, Şirin Payzın (@siring) ile #SözümVar'da@RidvanDilmen8 pic.twitter.com/rMUQUWGTMr — Halk TV (@halktvcomtr) September 20, 2021