Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Fevzi Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Almanya’da tedavi gören Aydın, hayata gözlerini yumdu. Almanya’da cenaze namazı kılınan ve bu gece naaşı İstanbul’a getirilecek olan Fevzi Aydın, yarın Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek.

1989-1990 yılları arasında TÜFAD Başkanı olarak görev yapan Fevzi Aydın, aynı zamanda Sağlık Eski Bakanı Merhum Mehmet Aydın’ın da kardeşiydi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) Fevzi Aydın’ın vefatı ile ilgili bir başsağlığı mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadeler yer verildi:

“Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski başkanı Fevzi Aydın’ın Almanya’da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Köln Spor Akademisi’nden mezun olan ilk Türk futbol antrenörü olarak bilinen Aydın, 1989-1990 yılları arasında TÜFAD Genel Başkanlığı yaptı ve Türk futboluna uzun dönem değerli katkılarda bulundu.

Merhum Fevzi Aydın’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”