Tükeniş Feghouli: Ortalıkta yok!

3 milyon 850 bin Euro’luk maaşı hep sorun olan Sofiane Feghouli, hem yabancı sınırlaması hem de formsuzluğu nedeniyle artık forma bulmakta zorlanıyor. Sezon sonunda yolculuk göründü.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’a Ağustos 2017'de, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti Sofiane Feghouli. Hücuma dönük orta saha/kanat oyuncusu, sarı-kırmızılıların hanesine yazılan iki şampiyonlukta kilit rol oynayan isimlerden biriydi; kritik maçlarda attığı ve attırdığı gollerle.

Premier Lig deneyimi ile Türkiye'ye damgasını vuran Cezayirli, 2019-2020 sezonundan itibaren büyük bir düşüşe geçti. 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşı da hep sorun olan, indirim de yapmadığı için tepki çeken Feghouli, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. Hem yabancı sınırlaması hem de formsuzluğu nedeniyle az maç gören 31 yaşındaki futbolcu ile yolların sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Feghouli'nin kontratı Haziran 2022'de sonlanıyor.