Tümer Metin: 3 günde bir maç olacak, ilkinde patladık

Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, konuk takımın 90+7'de bulduğu golde faul olduğunu söyledi. 3-0'dan verilen 2 puanı değerlendiren Tümer Metin, ''İki tane 100. yıl kadrosu gördüm ben, 3-0'dan maç vermez o kadrolar'' dedi.

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Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırladığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlılar 3-0 öne geçtiği mücadelede 90+7’de yediği son dakika golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş’ın eski kaptanlarından Tümer Metin olaylı geçen 90 dakikayı ve yaşananları değerlendirdi. İşte Tümer Metin’in açıklamaları:

‘BAŞINA İŞ ALIRSIN’

“1-0, 2-0 tehlikeli skordur diye bir söylem vardır bizde halk arasında. Futbolda ciddiyetin bıraktığın dakikada ben nasılsa bu maçı dediğin anda futbolun sahanın gerekliliklerini yerine getirmediğin anda başına iş alırsın”

‘3’Ü BULUNCA MAÇ BİTTİ DİYOR’

“İlk yarı 2-0 yakalandığında soyunma odası dilini söyleyeyim; muhtemelen ‘aman dikkat Assombalonga bize tehdit yaratabilecek tek oyuncu. 2-0, sakatlık olmasın, kart olmasın rölantide bitirelim maçı’ diye konuşuldu. 3’ü bulunca oyuncu, ‘maç bitti’ diyor.”

‘TOPU VERİRSİN AMA POZİSYON VERMEZSİN’

“90 dakika bazen çok uzun, bazen değil. Bazen 3 dakika da çok uzun süre. Bunlar tamamen skorla doğru orantılı. Beşiktaş oyunu verdi, topu verirsin ama kalende de pozisyon vermezsin. 3-1, 3-2 biter tehlike olmadan bitirirsin. Balotelli’nin golü olduktan sonra oyunu da aldı Adana Demirspor”

‘YENİ TRANSFERE BAKIŞ AÇISI BUDUR’

“Giren oyuncular neyi yapmadı? Salih için şunu söyledim, Alanya’dan geldin mi gelmedin mi diye. Kenan da arafta. Balotelli orta sahada topu almış, Batshuayi yanına geliyor top almak için. Yeni transfere bakış açısı budur, neden Kenan Karaman alındının karşılığını verecek 1 maç oynarsın. Zaten albenisi olan bir oyuncu değil. Salih 1-2 tane sıkıştırabilir, cezbeder gönülleri. Beşiktaş’ın oyuncusu iyi oyuncudur, iyi mücadele etti denmez”

‘RIDVAN SAVUNMA GÖREVLERİNİ YAPAMADI’

“Rıdvan son 10 dakika hariç savunma görevlerini yerine getiremedi ama hücumda olağanüstü oynamış, son 2 maçını golle kapatmış bir oyuncu diye anlatırız. Ön taraf oyuncuları için özellikle çok iyi mücadele etti denmez, skor yaptı mı asisti yaptı mı diye anlatırız”

‘3-0’DAN MAÇ VERMEZ O KADROLAR’

“Beşiktaş adına ders çıkarılması gereken bir gece. Bu tip maçlara ligimizde tüm takımlar yakalanacak. Şampiyon apoletli kadronun bu anları daha doğru oynaması lazım. İki tane 100. yıl kadrosu gördüm ben, 3-0’dan maç vermez o kadrolar. 3-0’dan 3-2 olsun 90 dakika daha oynasınlar yine 3-3 olmaz. Oyunun emrettiği hileler vardır, topu çarptırırsın, tecrübeler de böyle devreye girer”

‘BALOTELLİ FAUL YAPTI’

“Balotelli’nin 3. golde Montero’yla kafaya çıkarken faul yaptığını düşünüyorum. Ali Palabıyık korner atılırken pozisyona hakim. Balotelli’nin elleri Montero’nun kafa topuna çıkmasına müsaade etmedi”

‘HERKES YERİNİ BİLMEK ZORUNDA’

“Sahanın içinde futbolcu motivasyonunu yukarı çekecek şeyler bulur Michael Jordan gibi. Sevgili Balotelli bunları yaparken bunları bir gün kendisine yapılacağını da düşünecek. Birisi de seni tahrik etmeye çalışır. Senin yaptığın gibi sana da bir davranış gelir, o zaman ne yapacağın önemli. Balotelli ekstra motive olmuş, kendisini yukarıda tutmuş. Ben oyuncu – teknik adam ilişkisinin saha içerisinde maç oynanırken bir sınırda kalması tarafındayım. Herkes yerini bilmek zorunda. Futbolunla yaparsın yapacağını, hareket ima çok tasvip ettiğim şeyler değil”

‘WELINTON TAMAMEN STOPER DEĞİL’

“Vida’yı arıyor Beşiktaş. Stoper tandeminde ahengin bozulduğu belli. Vargas ve Assombalonga Montero üzerinden etkili oldular. Montero golde var ama Montero üzerinden defansif anlamda zaaflar gördük. Bir oyuncunun sadece takım üzerinde eksikliği hissedilebilir, bir de ekstra yanındakinin defosunu da gösterebilir. Vida hem deneyimli, hem de stoper meziyetleri olan bir oyuncu. Welinton tamamen stoper değil mesela. Welinton stoper dendiğinde zaafları geliyor gözümün önünde. Son iki maçta da çok net gördün bunu”

‘ROSIER GEÇEN SENEKİ KADAR İYİ DEĞİL’

“Beşiktaş’ta geçen seneki sertlik yok. İhtiyacı olduğunda taş gibi duruyor. Geçen senenin bitirişi ile aynı kıvamda değil şu anda. O yüzden geliyor zaten 3-0’dan 3-3 nasılsa kurtarırız diye. Rosier mesela geçen seneki kadar da iyi değil ama Ghezzal’dan sebep”

‘ÇOK MAÇ VAR DİYORUZ İLKİNDE PATLADIK’

“Geçen seneki şampiyonluğun en önemli mimari özveri, mücadele fedakarlıktı. Her hafta Sergen hoca futbolcularını tebrik ediyordu ve doğru oyun oynuyordu iyi oyundan önce. Daha yukarıdan oynayabilir miyim planını konuşabiliyorsan sahaya sirayet eder. En büyük fark Beşiktaş çok çabuk geri kazanıyordu, geri aldıktan sonra da fayda sağlayacak pozisyonlar buluyordu. Biraz bu eksik geçen seneden sonra. Sakatlıklar elbette var. Çok maç var diyoruz, 3 günde bir maç olacak diyoruz daha ilkinde patladık”

‘SAKATLANMAYAN SAKATLANMIYOR’

“Ghezzal hazır olmadığı için, Larin’in saha içinde kafasında bir sıkıntı varmış gibi geliyor bana, geçen seneki konsantrasyonu yok gibi görüyorum. Pjanic fiziki olarak yüzde 100 değil ama aklıyla kurtarıyor. Batshuayi yüzde 100 hazır. Batshuayi sakatlanmıyor, Atiba, Josef de sakatlanmıyor. Sakatlanmayan sakatlanmıyor. Fenerbahçe’de Gustavo üst üste oynuyor her maç. Biraz futbolcunun vücudunu tanıması, antrenmandan sonra kendine nasıl baktığın da çok önemli”

‘SALİH, GÖKHAN TÖRE VE KENAN KARAMAN’

“Son 3 maçta yenilen 7 gol bizim defansa ne oldu dedirtir. Salih, Gökhan Töre, Kenan Karaman şuradan sokağa çıkalım hepsi ilk 11’de direkt yazılan isimler değil. Geniş kadro, rotasyon kelimesi bu kadrolar için yapılıyor. Geçen hafta bitirdiğin kadroyla 3-0, geçen hafta başladığın kadroyla 3-3.”

‘HOCA KARŞISINA ALIP ‘NE OLUYOR’ DER’

“Zemin de kötüydü. Oynamak isteyen, rakibine oyununu dikte ettirmek isteyen ve ayağı iyi olup koşu mesafesi olan takımlar için büyük zaaf bu durum. Oynamayanların oyuna katkısı, hem de Sergen hoca karşısına alıp neler oluyor der. Bu kadar hırpalayan saha yorar, futbolcu bu akşam yattığında yattığı yeri beğenir.”