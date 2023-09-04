Tuncay Şanlı, Sakaryaspor’da yeniden teknik direktör
Futbolculuk döneminin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da teknik direktörlük koltuğuna üçüncü kez oturdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı getirildi.
Taner Taşkın yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, deneyimli hoca ile yollarını ayırmıştı. Daha önce iki kez Sakaryaspor’da teknik direktörlük görevi yapan Tuncay Şanlı, futbolculuk döneminde profesyonelliğe imza attığı kulübüyle üçüncü kez el sıkıştı.
BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ!
Evine hoş geldin ŞAMPİYON!#KenetlenSakarya pic.twitter.com/FMRYZvboHR
— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) September 4, 2023
İlk olarak Ekim 2016-Şubat 2017 tarihleri arasında ilk teknik direktörlük deneyimini Sakaryaspor’da yaşayan Şanlı, 13 maçta takımın başında yer aldı.
Son olarak Mart 2022-Mayıs 2022 tarihleri arasında 6 maçta Sakaryaspor’u çalıştıran Şanlı, kariyerinde başka hiçbir takımda teknik adamlık yapmadı.