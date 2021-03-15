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Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Hunca Kozmetik'in sahibi Tuncer Hunca, Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını resmen duyurdu.

Güncellenme: 15:01, 15/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu

Galatasaray’da Mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri öncesinde adaylar belli oluyor. Son olarak Hunca Kozmetik’in sahibi iş insanı Tuncer Hunca, başkan adayı olduğunu bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Louisiana State Kimya ve Pazarlama Bölümü mezunu olan Hunca’nın babası rahmetli Adnan Hunca, Galatasaray Lisesi mezunu ve uzun yıllar Galatasaray Kulübü yönetiminde görev almış bir isimdi.


“52 yıldır üyesi olduğum; gelenekleriyle yetiştiğim Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini hep birlikte şekillendirmek için sorumluluk almaya talibim ve hazırım” diyen Tuncer Hunca, başkan adaylığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Galatasarayımız'ın bu en zor zamanında, 2021 yılını yol ayırımında; kulübümüzü, camiamızı, hepimizin özlem duyduğu şekilde birleştirmek, hak ettiği ve olması gereken yere taşımamız için benim gibi Galatasaraylı olmaktan şeref ve gurur duyan diğer kardeşlerim ve büyüklerimle birlikte taşın altına elimizi koymaya hazırız. Geçmişte bunu yaptık, geleceğimiz için bugün de seve seve yapmaya varız ve hazırız. Çünkü… Bizim bir andımız var: Galatasaray'ı yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımak…”

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Yayınlanma Tarihi:15:00,