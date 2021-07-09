Türk asıllı Yusuf demir Barcelona’da!

Avusturya’nın Rapid Wien takımında forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki Yusuf Demir, Barcelona’nın B takımına transfer oldu.

Orta saha ve kanat bölgelerinde forma giyen Türk asıllı genç futbolcu, Avusturya Milli Takımı için forma giyiyor. Barcelona’dan yapılan açıklamada, Yusuf Demir’in 500 bin Euro karşılığında kiralandığı ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

Wien ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Yusuf Demir, Avrupa devlerinin radarındaydı. Wien altyapısında yetişen Demir, 2019 yılında A takıma yükselmeyi başardı. Geçen sezon Wien formasıyla 39 maça çıkan genç futbolcu, 9 gol atıp 4 asist yaptı.