‘Türk duvarı’ Erling Haaland ve Alexander Sörloth’u ağlattı!

Norveç Milli Takımı’nın yıldız golcüleri Erling Haaland ve Alexander Sörloth, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye karşısında sahadan silindi. Maçı 3-0 kazanan millilerimiz, rakibin yıldız futbolcularına maç boyunca göz açtırmadı.
Borussia Dortmund’un 180 milyon Euro bonservis bedeli istediği Erling Haaland, ilk yarıda sahanın en az topla buluşan ismi olurken, Leicester City’de forma giyen stoperimiz Çağlar Söyüncü tarafından dumura uğratıldı. Oyunda kaldığı 83 dakika boyunca sadece 2 şut çeken ve hiç isabet bulamayan Haaland, sadece 1 hava topu kazanabildi.
Öte yandan geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, ilk yarıda direkten dönen bir şutu dışında varlık gösteremedi. Geçtiğimiz haftalarda Türk futbolunda taktik olmadığını söyleyen Sörloth, ‘Türk duvarı’ olarak tanınan savunmacılarımız karşısında aciz kaldı.
Maçtan sonra açıklama yapan Çağlar Söyüncü, “Sosyal medyada da maçtan önce algı oldu korkuyorlar diye. Biz kimseyi kendimizden büyük de görmüyoruz, küçük de görmüyoruz. Bunun cevabı işte burada sahanın içinde. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi oynadık, iyi önlemler aldık. Rakibimize iyi çalıştık hocamızın taktikleriyle. Her şey yolunda gitti ve 3 puanı aldık” dedi.
Martin Linnes: “Türkler, Haaland’dan korkuyor.”
O sırada Çağlar Söyüncü pic.twitter.com/4SOBE23Dbm
— Taylan (@sinyortaylan) March 27, 2021