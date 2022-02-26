Türk futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna’da mahsur kaldı

Almanya futbol hayatını sürdüren ve Ukrayna'ya transfer olmak için sözleşme imzalamaya giden Abdullah Doğan adlı Türk kökenli futbolcu, savaş başlayınca Kharkov’da mahsur kaldı.

Ali GÜLEN

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Rusya’nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırıları yoğunlaşırken, Ukrayna'nın 1. Lig takımlarından Metalist Kharkiv ile hafta başında sözleşme imzalamak için Kharkov şehrine giden, Türk futbolcusu Abdullah Doğan, savaşın ortasında kaldı.

Sözleşmeyi imzalayan fakat pasaport sorunları ve kötüleşen siyasi durum nedeniyle işlemlerini tamamlayamayan Abdullah Doğan, Perşembe günü Bremen'e dönemedi.

METRO İSTASYONUNA SIĞINDI

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Doğan, hava trafiğinin askıya belirtirken havaalanında tanklar, helikopterler ve askerler gördüğünü söyledi.

Alman pasaportu bulunan Abdullah Doğan, bavullarıyla birlikte metro istasyonuna sığındığı açıkladı. Alman Bild Gazetesi'ne konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Doğan, “Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim“ dedi.

“LÜTFEN BENİ BURADAN ÇIKARIN”

En son dün akşam saat 19.10 sıralarında “Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım“ diyen Doğan'ın karayoluyla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor.

Kendisi bir yandan, ailesi diğer yandan Alman Elçiliği'nden yardım istiyor ama her yer kapalı olduğu için kimseye ulaşılamıyor.

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