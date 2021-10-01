Türk futbolu yine geriledi! Artık Avrupa Ligi de hayal…

Son yıllarda Avrupa'da başarısız sonuçlarla UEFA klasmanında gerileyen Türk takımları, son alınan mağlubiyetlerle Avrupa Ligi'ne katılmakta bile zorlanacak. Fenerbahçe'nin Olympiakos'a ve Beşiktaş'ın Ajax'a karşı aldığı yenilgilerle ortaya çıkan tablo karamsarlığın boyutunu arttırdı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a yenilen Beşiktaş ve Avrupa Ligi’nde Olympiakos’a boyun eğen Fenerbahçe, UEFA sıralamasında 19. sıraya gerilememize neden oldu. Marsilya ile berabere kalan Galatasaray bu hafta puan kazandıran tek Türk takımı olsa da, bu durum tablonun felakete doğru evrilmesine engel olamadı. Son yıllarda Avrupa’daki kötü gidişat nedeniyle gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım sağlayamayacak olan Türk takımlarının, Avrupa Ligi’ne gitmesi bile tehlikeye girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT KATILIM YOK

Beşiktaş’ın Ajax deplasmanında 2-0, Fenerbahçe’nin Olympiakos’a 3-0 yenilmesinin ardından, Galatasaray deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan’ın gerisine düşerek 19. sıraya geldi. Geçen sezonu 13. sırada bitiren Türkiye, 2022-23 sezonunda şampiyon takımını Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gönderemeyecek ve 3. ön eleme oynatacak. Lig ikincisi 2. ön eleme, Türkiye Kupası galibi ise, Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4. ve 5. tamamlayan takımlar, Konferans Ligi’ne katılacak.

AVRUPA LİGİ DE HAYAL OLABİLİR

Ancak, son sonuçlarla 19. sıraya düşen Türkiye’yi daha kötü bir tablo bekliyor. Çünkü UEFA sıralamasında 18 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına sadece 4 takım gönderebilecek. Bu yüzden, Türkiye bu sezonu 18 veya daha aşağıda bir sırada tamamlarsa; 2023-24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne 1. Ön Eleme Turu’ndan itibaren katılırken, UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyeceğiz. Türkiye Kupası galibi ve ligde 2. ve 3. sırayı alan takımlar ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde olacak.

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

15- Hırvatistan 24.900

16- Çek Cumhuriyeti 24.400

17- Kıbrıs Rum Kesimi 24.375

18- Yunanistan 24.200

19- Türkiye 23.900

20- Norveç 23.250

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