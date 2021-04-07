Türk futbolunda aşı kararı! Resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantı, Kulüpler Birliği’nin Maslak’ta bulunan merkezinde gerçekleşti. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig temsilcileri ve TFF 1. Lig temsilcilerinin yanı sıra TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop toplantıda yer aldı.

Toplantının bitiminin ardından basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmazken, Covid-19 pandemisi nedeniyle futbol camiasında en alt klasmandan en üst klasmana kadar herkesin aşı olmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla da konu paylaşıldı ve onay alındı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği toplantısı sonrası kararla ilgili konuştu ve “Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak” dedi.

Türk futbolu içerisinde yer alan tüm futbolcular, teknik ekip çalışanları ve hakemlerin aşılanması kararlaştırıldı.