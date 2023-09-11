Türk futbolunun devleri sosyal medyada da yarışıyor

Türkiye'nin en köklü futbol kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sahadaki rekabetlerini sosyal medyada da sürdürüyor. 2023-2024 sezonu için bu dört büyük kulübün Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok'taki takipçi sayıları ve etkileşimlerine dair detaylar...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk futbolunun devlerinden olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sadece sahada değil, sosyal medya hesaplarında da takipçi sayısı ve etkileşim anlamında ciddi bir rekabet içerisindeler.

Artık global bir fenomen haline gelen sosyal medya, spor dünyasında da iletişim kurma ve gelir elde etme açısından büyük bir rol oynamakta. Bu nedenle, günümüzde hemen hemen her spor kulübü, açıklamalarını, transfer haberlerini ve etkinliklerini sosyal medya üzerinden duyuruyor.

Türkiye’nin köklü futbol kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da, sahadaki rekabetlerini sosyal medyada sürdürüyorlar. Anadolu Ajansı muhabiri, 2023-2024 sezonu için bu kulüplerin sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını ve etkileşimlerini derledi.

GALATASARAY’IN X TAKİPÇİSİNDE ARTIŞ

Twitter, şu anda X olarak bilinen, kulüplerin duyurularını yapmak için ilk tercih ettikleri mecralardan biri. Galatasaray, bu platformda takipçi sayısı bakımından liderliğini sürdürüyor.

Geçen sezon başında 11,5 milyon takipçisi bulunan Galatasaray, takipçi sayısını 2 milyona yakın artırarak 13 milyon 471 bin 745’e ulaştı. Fenerbahçe ise 9 milyon 400 bin olan takipçi sayısını 2 milyona yakın artırarak 11 milyon 187 bin 190’a yükseldi.

Beşiktaş, geçen sezon 5 milyon takipçisi bulunurken, bu sezon 5 milyon 629 bin 814 takipçiye ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor’un takipçi sayısı ise 1 milyon 900 binden 2 milyon 53 bin 131’e çıktı.

FACEBOOK’TA FENERBAHÇE’NİN YÜKSELİŞİ

Facebook, hala en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri ve takımlar arasındaki rekabet burada da devam ediyor. Geçen sezon 12 milyon takipçisi bulunan Galatasaray’ın takipçi sayısı bu yıl 1 milyon kadar düşse de, 11 milyon takipçiyle liderliği sürdürüyor.

Fenerbahçe ise 5 milyon 500 bin olan takipçi sayısını 3 milyonu aşkın artırarak 8 milyon 600 bin takipçiye ulaştı ve ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, 5 milyon 500 bin olan takipçi sayısını 5 milyon 400 bine düşürdü. Trabzonspor ise 997 bin olan takipçi sayısını 1 milyona çıkardı.

INSTAGRAM’DA GALATASARAY ZİRVEDE

Instagram, video paylaşımının mümkün olduğu ve son dönemlerde popülerliği artan bir sosyal medya platformu. Geçen yıl bu zamanlar 11 milyon 400 bin takipçisi bulunan Galatasaray, takipçi sayısını 2 milyonu aşkın artırarak 13 milyon 800 bine çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, 8 milyon takipçiden 9 milyon 200 bine çıkarak ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş, 4 milyon 900 bin takipçiden 6 milyona yükseldi ve üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 1 milyon 100 bin takipçiden 1 milyon 200 bine çıkarak Beşiktaş’ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE’Yİ YOUTUBE’DA GEÇTİ

Youtube’da geçen yıl 2 milyon 290 bin abonesi bulunan Fenerbahçe, bu yıl 2 milyon 600 bine çıkan Galatasaray tarafından geçildi. Fenerbahçe, 2 milyon 500 bin aboneyle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş 1 milyon 150 bin abone (geçen yıl 1 milyon 10 bin) ve Trabzonspor 308 bin abone (geçen yıl 292 bin) ile sıralamada yer aldılar.

REKABET TİKTOK’A DA SIÇRADI

Kısa video paylaşımının mümkün olduğu ve dünya çapında popülerlik kazanmış olan TikTok’ta da büyük bir rekabet var. Galatasaray, 3 milyon 100 bin takipçiden 3 milyon 900 bine çıkarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, 1 milyon 900 binden 2 milyon 600 bine çıkarak ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş, 1 milyon 200 binden 1 milyon 500 bine çıkarak üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 900 binden 1 milyon 100 bine çıkarak dördüncü sırada yer aldı.

Sonuç olarak, Türk futbol kulüpleri arasında sosyal medya hesaplarında hala ciddi bir rekabet bulunuyor. Bu platformlar, hem takımların taraftarlarıyla daha yakın ilişki kurmasını sağlıyor, hem de kulüplere gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu nedenle, sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içerik üretimi, kulüpler için büyük bir önem taşıyor. (AA)