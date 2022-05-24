Türk takımlarının Avrupa seferi belli oldu! İşte tarihler ve maçlar…

Gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katılacak Türkiye'nin yol haritası belli oldu. Ülke puanı olarak çok geriye giden Türkiye bu sezon Avrupa'da başarılı sonuçlar alarak yeniden yükselmek istiyor.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de son haftanın tamamlanmasıyla birlikte Türk takımlarının Avrupa yolu da kesinleşmiş oldu. Türkiye gelecek sezon Avrupa kupalarına 5 takım gönderecek.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI İSTİYOR

Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda ülke puanı olarak geriye düşmemiz nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım gösteremeyeceğiz. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalabilmek için 19-20 / 26-27 Temmuz tarihlerinde 2. Ön Eleme Turu maçları oynayacak.

Şampiyon Trabzonspor ise 16-17 / 23-24 Ağustos’ta gruplara kalabilmek için Play-Off Turu oynayacak. Bordo mavililer turu geçememesi halinde 8 Eylül’de başlayacak UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katılım sağlayacak.

FENERBAHÇE’NİN UZUN YILLAR SÜREN HASRETİ

2008-2009’dan bu yana Şampiyonlar Ligi hasreti çeken Fenerbahçe 2 Ön Eleme ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play Off turu maçlarını başarıyla tamamlarsa gruplara kalacak ve bu hasrete son verecek.

Sarı lacivertliler 2. ön eleme turunu geçemezse UEFA Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılacak. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön elemede ya da play-off’ta veda ederse Kupa 2’ye gruplardan katılabilecek.

TÜRKİYE KUPASI GALİBİ AVRUPA LİGİ İÇİN TUR ARAYACAK

Türkiye Kupası’nda finali oynayacak Kayserispor veya Sivasspor’dan biri ise UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına geçebilmek için 18-25 Ağustos tarihlerinde Play-Off Turu mücadelesine çıkacak. Play-Off’ta tur gelirse UEFA Avrupa Ligi direkt olarak gruplar, elenilmesi halinde Konferans Ligi direkt olarak gruplar aşamasına geçilecek.

KONFERANS LİGİ’NE 2 TAKIM

Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holdig Konyaspor ve 4. sıradaki Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi’ne katılmak için 3 ön eleme oynayacak. Başakşehir ve Konyaspor ilk turu geçmeleri halinde 2. Ön Eleme’ye ardından Play-Off maçlarına kalacak.