Türk teknoloji sektöründen tarihi başarı

Geleceğin sistemi olarak görülen blockchain konusunda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bodrum merkezli Bitci Teknoloji, Türkiye'nin ilk blockchain ihracatına imza atıyor. Son dönemde Türkiye'de hayata geçirdiği ‘taraftar token' projeleriyle dikkat çeken Bitci Teknoloji şimdi de bu konudaki deneyimini yurt dışına taşıdı.

Avrupa'nın en köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'ın resmi sponsorları arasına katılan Bitci Teknoloji, İskoç kulübünün taraftarlarına yönelik bir token projesini hayata geçirecek. Türk yazılımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirilen Bitci Chain üzerinde çalışacak proje, İskoç kulübüne önemli bir maddi gelir sağlarken, dünyanın dört bir yanında bulunan kulüp taraftarlarına yönelik de çok sayıda ilki bünyesinde barındıracak. Bunun yanı sıra Bitci Teknoloji iştiraklerinden Bitci.com'un logosu Rangers futbol takımının şortlarında ve tarihi Ibrox Stadyumu'nda da yer alacak.

TÜRK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ İÇİN TARİHİ BİR BAŞARI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, bu anlaşmanın Türk yazılım ve teknoloji sektörü, Türkiye ekonomisi için de tarihi bir başarı olduğunun altını çizerken, “Dünya ekonomisinin geleceği olarak gördüğümüz blockchain konusundaki deneyimimizi bu anlaşmayla yurt dışına taşıyoruz. 2018 yılında kurduğumuz Bitci Teknoloji'nin aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda ulaştığı nokta hepimiz için büyük mutluluk kaynağı. Bu aynı zamanda ülkemizin bu alandaki ilk blockchain ihracatı olacak. Bu yolla bir yandan ülkemize döviz girdisi sağlarken bir yandan da Türk yazılımcılarının ve Türk mühendislerinin başarısını, tutkusunu, vizyonunu tüm dünyaya göstermiş olacağız” dedi.

AVRUPA DEVLERİYLE YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Glasgow Rangers'ın ardından başka önemli kulüplerle de benzer iş birliklerini hayata geçireceklerinin müjdesini veren Çağdaş Çağlar, “Türkiye'de Karşıyaka ve Eskişehirspor ile taraftar token projelerimizi geçtiğimiz dönemde duyurmuştuk. Rangers anlaşması bizim yurt dışındaki ilk taraftar token projemiz olacak. Şu anda yine Avrupa'nın en büyük liglerinden 7-8 kulüple daha görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki 1-2 aylık süreçte bunları da peyderpey hayata geçireceğiz. Hedefimiz Bitci Teknoloji'yi blockchain alanında öncü, global bir teknoloji şirketi haline getirmek” ifadelerini kullandı.

“BİTCİ.COM'UN TUTKUSUNDAN ETKİLENDİK”

Rangers Ticari ve Pazarlama Direktörü James Bisgrove ise, söz konusu ortaklıktan büyük heyecan duyduklarını ifade ederken, “Bu anlaşma son dönemde sürdürülebilir şekilde artan ticari gelirlerimizde olumlu bir etki yapacaktır. Global piyasalarda kripto paraların rekor kırdığı böylesine bir dönemde, Bitci Teknoloji Kurucusu ve Başkanı Çağdaş Çağlar'ın vizyonu ve Bitci.com'un tutkusundan çok etkilendik. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin bu alanda yaptıklarını yakından inceledik. Bitci Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın da takımımız ve taraftarlarımız için büyük bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz” dedi.

149 YAŞINDA, AVRUPA'NIN KUPA LİDERİ

1872 yılında kurulan Glasgow Rangers, sadece İskoçya'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın en köklü futbol kulüpleri arasında başı çekiyor. İskoçya'da özellikle Celtic futbol takımıyla olan rekabetiyle adından söz ettiren Glasgow Rangers, bugüne kadar kazandığı toplam 115 kupayla bu alanda dünyanın lider takımlarından biri…

Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü, Liverpool'un efsanelerinden Steven Gerrard yapıyor. Gerrard yönetiminde tarihinin en parlak sezonlarından birini yaşanan Glasgow Rangers, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 25'ini kazanmayı başarırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Rangers bu sonuçlarla namağlup olarak puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki serüvenine de devam eden Rangers, bu sezon Galatasaray'ı eleyerek gruplara katılmaya hak kazanmıştı.

Glasgow Rangers maçlarını 51 bin kapasiteli Ibrox Stadyumu'nda oynuyor. Ibrox, futbol otoriteleri tarafından dünyanın en ikonik futbol stadyumları arasında gösteriliyor. Pandemi öncesinde ortalama 47 bin kombine bilet satışıyla bu alanda da Avrupa'nın liderleri arasında yer alan Glasgow Rangers, gelecek yıl 150'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak.