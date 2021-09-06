Türkiye A Milli Futbol Takımı Hollanda maçına hazır
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçı öncesindeki son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.