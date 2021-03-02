Türkiye A Milli Futbol Takımı iki hazırlık maçı yapacak

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya’da iki özel müsabaka oynayacak.

Milliler, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü ise Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen ve UEFA tarafından 11 Haziran / 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanmasına karar verilen EURO 2020’de Türkiye, A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

EURO 2020'DE GRUPLAR

A GRUBU: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya

E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan