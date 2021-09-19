Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim resmen açıklandı.
Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda karşısında alınan 6-1’lik yenilgi sonrası Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tecrübeli teknik direktörün yerine geçecek ismi belirledi.
TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Şenol Güneş’in yerine Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz’un getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecektir.
Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.”