Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile birlikte H Grubu’nda yer alan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maç programı belli oldu.

İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Millî Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz’le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup ikincilerinin katılacağı play-off karşılaşmaları ise 2022 yılının Ekim ayında yapılacak.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maç programı şöyle:

16 Eylül 2021: Türkiye – Portekiz

21 Ekim 2021: Türkiye – Bulgaristan

26 Ekim 2021: Sırbistan – Türkiye

26 Kasım 2021: Almanya – Türkiye

30 Kasım 2021: Türkiye – İsrail

23 Şubat 2022: Türkiye – Sırbistan

7 Nisan 2022: Bulgaristan – Türkiye

12 Nisan 2022: İsrail – Türkiye

3 Eylül 2022: Türkiye – Almanya

6 Eylül 2022: Portekiz – Türkiye