Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’nde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile birlikte H Grubu’nda yer alan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maç programı belli oldu.
İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Millî Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz’le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup ikincilerinin katılacağı play-off karşılaşmaları ise 2022 yılının Ekim ayında yapılacak.
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nın maç programı şöyle:
16 Eylül 2021: Türkiye – Portekiz
21 Ekim 2021: Türkiye – Bulgaristan
26 Ekim 2021: Sırbistan – Türkiye
26 Kasım 2021: Almanya – Türkiye
30 Kasım 2021: Türkiye – İsrail
23 Şubat 2022: Türkiye – Sırbistan
7 Nisan 2022: Bulgaristan – Türkiye
12 Nisan 2022: İsrail – Türkiye
3 Eylül 2022: Türkiye – Almanya
6 Eylül 2022: Portekiz – Türkiye