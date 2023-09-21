Türkiye A Milli Takımı’nın yeni hocası Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'ya emanet...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz’un ardından A Milli Futbol Takımı’nın başına Vincenzo Montella’yı getirdiğini açıkladı.

Ermenistan beraberliği ve Japonya ile oynanan hazırlık maçındaki yenilginin ardından yaptığı açıklamalar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisini çeken Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı.

Dün İstanbul’a gelen Adana Demirspor’un eski teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella, Beşiktaş’ta bir otelde TFF yetkilileriyle bir araya gelmişti. Varılan anlaşma sonrası TFF, Montella’yı resmen duyurdu.

İtalyan teknik adam, 3 yıllığına A Milli Takım’ın başına geçti.

MONTELLA’NIN KARİYERİ

2010 yılında futbolculuk kariyerine son veren Montella’nın futbolculuk dönemindeki en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve keskin vuruşlarıyla rakip kalecileri zorlayan bir golcü olmasıydı. Futbolculuk kariyerinin ardından Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini AS Roma’nın altyapısında yaşadı. Daha sonra Serie A’da Fiorentina, Sampdoria, AC Milan ve Catania gibi kulüplerin başında teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli hoca ayrıca 1 yıl da Sevilla’yı çalıştırdıktan sonra Türkiye’de Adana Demirspor’un başına geldi.

Montella’nın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biri, Fiorentina’yı UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale taşımasıydı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Montella, oyun felsefesinde hücum futboluna ve organizasyona önem veren bir stil benimsemiştir.

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