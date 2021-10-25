Türkiye Beşiktaş-Galatasaray derbisine kilitlendi

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray... Dev maç öncesi galibiyet, beraberlik, mağlubiyet sayıları ve puanları eşit olan Kartal ile Aslan, zirve yarışından uzaklaşmamak adına kazanmak için sahaya çıkacak.

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Süper Lig'de 10. haftanın perdesi bir derbi ile kapanacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Son 4 Süper Lig maçında 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta sıfır çekip grubun dibine oturan Kartal, yükselişe geçmek için kazanmak istiyor. Süper Lig'deki kazanma serisini 4 maça çıkarmak isteyen Aslan da Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova galibiyeti ve grup liderliğinin moraliyle 3 puanı hedefliyor.

Karşılaşma öncesi iki takımın puanları eşit…

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohammed

EV SAHİBİ AVANTAJI

Kaybeden şampiyonluk yarışında avantaj kaybedecek, kazanan zirveden uzaklaşmayacak, beraberlik iki takıma da yaramayacak. Dev maç öncesi istatistikler Beşiktaş'tan yana…

Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada ezeli rakibine kaybetmeyen siyah-beyazlılar (4G, 1B); 2000 yılından bu yana 3 farklı statta, ev sahibi olduğu 23 karşılaşmanın 11'ni kazanıp 8'inde berabere kaldı, 4 kez yenildi. Sergen Yalçın ise Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra 6 derbide tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

PAROLA HÜCUM

Ali AYDIN / Beşiktaş’ın derbide ofansif bir kadroyla sahada olması bekleniyor. Mehmet Topal'ın da iyileşmesiyle Atiba ve N'Koudou haricinde eksiği kalmayan Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, Sporting maçından 2 oyuncuyu değiştirecek. Geri dörtlüde Rosier, Necip, Vida ve Umut'u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla doldurması sürpriz olmayacak genç hoca, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeria, Larin ve Batshuayi'den oluşan güçlü hücum hattıyla ezeli rakibini devirmeye çalışacak.

RİSKSİZ VE SAKİN

Mesut YILDIRIM / Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Lokomotiv Moskova maçını sakin kalarak, ince dokunuşlarla kazanan Galatasaray, derbide de risksiz ve kararlı bir anlayışla sahada olacak. Cezası biten Marcao, Süper Lig'de ilk kez stoperde Nelsson ile partner olacak. Bu iki oyuncunun birlikte ter döktüğü 3 Avrupa maçında Cimbom gol yemedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in santrfor olarak Mohamed'e şans vermesi, Morutan ve Kerem'in de forvet hattında oynaması bekleniyor.