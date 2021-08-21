Türkiye bir ileri bir geri! Ülke puanında Çekler yine geçti…
Türkiye'nin UEFA ülkeler puanı durumu parçalı bulutlu. Avrupa mesaisindeki dört takımımızdan sadece biri, Fenerbahçe kazandı. Sıralamada Çekler bizi yine geçti.
AVRUPA kupalarında play-off turu ilk maçları geride kaldı. Türk takımları yine parçalı bulutlu performans gösterdi. Tek galibiyetimizi HJK Helsinki'yi İstanbul'da 1-0 yenen Fenerbahçe aldı. Galatasaray, deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken Trabzonspor, Roma'ya Sivasspor ise Kopenhag'a sahalarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
18'İNCİLİĞE GERİLEDİK
UEFA Ülkeler Katsayısı sıralamasındaki yerimiz ise yine değişti; bu kez gerileme yaşandı. Türkiye'nin bu sezonki puanı 2.300'e yükselirken 5 senenin toplamı ise 22.700'e çıktı. Ancak Çek Cumhuriyeti, 1.700 puanla bizi 17'ncilikten 18'inciliğe itti. Türkiye, sezonu ilk 15 ülke içinde tamamlayamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına beş yerine dört takım gönderebilecek.
- * FENERBAHÇE, rövanşta 2 veya daha farklı mağlup olmazsa adını UEFA Ligi gruplarına
- yazdıracak. Aksi halde Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
- * GALATASARAY, rövanşta kazanırsa UEFA Ligi gruplarına kalacak. Aksi halde Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
- * TRABZONSPOR ve Sivasspor, rövanşta rakiplerini en az iki farkla mağlup edemezse Avrupa defterini kapatacak.