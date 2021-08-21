Türkiye bir ileri bir geri! Ülke puanında Çekler yine geçti…

Türkiye'nin UEFA ülkeler puanı durumu parçalı bulutlu. Avrupa mesaisindeki dört takımımızdan sadece biri, Fenerbahçe kazandı. Sıralamada Çekler bizi yine geçti.

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AVRUPA kupalarında play-off turu ilk maçları geride kaldı. Türk takımları yine parçalı bulutlu performans gösterdi. Tek galibiyetimizi HJK Helsinki'yi İstanbul'da 1-0 yenen Fenerbahçe aldı. Galatasaray, deplasmanda Randers ile 1-1 berabere kalırken Trabzonspor, Roma'ya Sivasspor ise Kopenhag'a sahalarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.

18'İNCİLİĞE GERİLEDİK

UEFA Ülkeler Katsayısı sıralamasındaki yerimiz ise yine değişti; bu kez gerileme yaşandı. Türkiye'nin bu sezonki puanı 2.300'e yükselirken 5 senenin toplamı ise 22.700'e çıktı. Ancak Çek Cumhuriyeti, 1.700 puanla bizi 17'ncilikten 18'inciliğe itti. Türkiye, sezonu ilk 15 ülke içinde tamamlayamazsa 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına beş yerine dört takım gönderebilecek.